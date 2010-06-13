У Полтаві галушки самі стрибатимуть до рота

У Полтаві 19 червня відбудеться традиційне Свято Галушки.

Про це УНІАН повідомив мер міста Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

«Дату узгоджували з прогнозом погоди, очікуючи справжнього літнього сонця. «Родзинкою» стане «жива» галушка - як живими були й вареники у гоголевського Пацюка, які самі стрибали до рота. Зацікавленість до свята вже виявили численні туристичні агентства», - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

Крім того, гостям свята буде представлена художньо-розважальна програма за участю кращих творчих колективів міста, театральне дійство за творами письменників Івана Котляревського і Миколи Гоголя.

Як повідомлялося, галушка вважається одним із символів Полтави та візитівкою міста.

Пам`ятник галушці в Полтаві був відкритий 1 квітня 2006 року до дня народження письменника Миколи Гоголя, який прославляв національну українську страву.

Влітку 2009 року студент Полтавського кооперативного університету споживчої кооперації Роман РАДЧЕНКО завоював перше місце на другому Національному чемпіонаті зі швидкісного поїдання галушок. 12 галушок студент з`їв за 1 хвилину 18 секунд.