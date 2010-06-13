Український фільм одержав головний приз «Кінотавра»

Головний приз кінознавців і кінокритиків на кінофестивалі "Кінотавр", що проходить у Сочі, був присуджений українській картині режисера Сергія ЛОЗНИЦІ "Щастя моє".

Як передає РІА «Новости»,"Щастя моє" - перший в історії конкурсу російського фестивалю "Кінотавр" український фільм, ігровий дебют російського документаліста С.ЛОЗНИЦІ.

Дія фільму відбувається у Росії - в ньому йдеться про дальньобійника, який загубився у глушині російської провінції. Зйомки, проте, велися в Україні на українські, німецькі і голландські гроші, а оператор Олег МУТУ і актор Влад ІВАНОВ, відомі за фільмом Крістіана МУНДЖУ "4 місяці, 3 тижні і 2 дні", що одержав "Золоту пальмову гілку" 2007 року, приїхали з Румунії, отже картина вийшла, по суті, інтернаціональна.

Шість років тому, за словами С.ЛОЗНИЦІ, він написав сценарій, потім були пошуки фінансування, і за цей час він зняв ще п`ять документальних фільмів, і багато персонажів і історії в "Щасті моєму" взяті з життя, а сам сюжет, хоча і є фантазією автора, цілком правдоподібний.

Фільм викликав неоднозначну реакцію. Одні критики дорікали автору у фальші, "рваному сюжеті", "підробці під документальність" і плагіаті, заснованому на російських картинах 90-х років. Прихильники ж говорять про те, що фільм гіпнотизує постановкою кадру, абсурдизмом і гумором.