Фестиваль «Мазепа-фест» цього року пройде в два етапи

Фестиваль «Мазепа-фест» цього року пройде в Полтаві в два етапи - 19-20 червня і 17-18 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат України, організатор Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Мазепа-фест» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

За його словами, 19-20 червня в Полтаві заплановані День українського кіно й День класичної музики. Традиційний рок-концерт на Співочому полі Марусі Чурай відбудеться 17-18 липня.

«Через позицію міської влади Полтави ми вимушені були розділити фестиваль на два етапи, тому що в Співочому полі, яке є власністю міської ради, нам на 19-20 червня відмовили. Тому фестиваль почнеться Днем українського кіно (19 червня) й Днем класичної музики (20 червня). А вже в липні будуть рок-дні», - сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Зокрема, в День кіно полтавчанам покажуть чотири фільми: «Живі» Сергія БУКОВСЬКОГО, «Небезпечно вільна людина» Романа ШИРМАНА - документальні, «Райські птахи» Романа БАЛАЯНА і «Мелодія для шарманки» Кіри МУРАТОВОЇ - художні.

У рамках Дня класичної музики Полтавський симфонічний оркестр виконає поему-симфонію Ференца Ліста «Мазепа», увертюру Миколи Лисенка до опери «Тарас Бульба» і композиції сучасних українських композиторів.

На рок-концерт у липні до Полтави приїдуть групи «ВВ», «Воскресенье», «Мотор`ролла», співачки РОСАВА, Марія БУРМАКА та інші.