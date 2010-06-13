У Батурині - козацьке свято

У Батурині Чернігівської області проходить козацьке свято.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ОДА, традиційно заходи розпочалися у Покровській церкві, де відбулася заупокійна літургія про батуринців, які загинули під час штурму гетьманської столиці російськими військами.

Потім відбулася церемонія покладання квітів до пам`ятного знаку жертвам Батуринської трагедії.

Учасники козацького свята урочистою ходою пройшли до парку "Кочубеївський", де встановлено козацькі курені і розміщено виставки майстрів народної творчості – "містечко майстрів", виставка "Чернігівщина туристична".

По дорозі до парку "Кочубеївський" гості також поклали квіти до пам’ятника Герою Радянського Союзу Миколі Кадуну, до Кургану слави в честь батуринців, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, каплички "Остання Тарасова дорога", пам’ятника "Скорботна мати України".

Учасниками свята стали представники влади і громадськості, а також козаки Батуринського, Ніжинського, Чернігівського і Прилуцького полків.

У рамках свята тривають концерт та масові народні гуляння.