Вибух на шахті в Кривому Розі пошкодив 4 км доріг

Вибух на шахті ім. Орджонікідзе пошкодив 4 км доріг. Зараз там припинили рух транспорту.

Про це повідомляє Gazeta.uaз посиланням на МНС.

На території шахти частково зруйновано підземний головний вентиляційний канал. Технологічний процес видобутку руди зупинили.

Внаслідок аварії порушилась герметичність розподільчої газової труби діаметром 100 мм. Через це "Криворіжгаз" відключив від газопостачання селище Горьке.

Тіло співробітника Держміськпромнагляду направили на судмедекспертизу. Чоловік загинув, коли "Газель", якою він керував, впала в провалля. Із нею впало ще три авто, котрі знаходились біля непрацюючого кар`єру. Провалля утворилось під час проведення планових робіт з підриву породи в підземних видобутках шахти. Там обрушився борт відкритого непрацюючого кар`єру розміром 800х500 м, глибиною до 100 м. Площа провалу - близько 16 га. Еквівалент вибухівки - 64 тонни.

Під час вибуху людей у шахті не було. Житлові будинки не зруйновані.

Зараз на місці трагедії працює 12 одиниць техніки та 49 працівників ГУ МНС у Дніпропетровській області, експерти Держгірпромнагляду, оперативна група МВС в області, швидка медична допомога, аварійна служба "Криворіжгаз" та підрозділ криворізького воєнізованого гірничо-рятувального загону МНС.

Нагадаємо, вибух на шахті Орджонікідзе у Кривому Розі (Дніпропетровська область) стався сьогодні, о 7.00 ранку.