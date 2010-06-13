У Шуфрича попередили про грози і шквали

19:15, 13 червня 2010
Суспільство
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Подекуди з градом

Міністерство надзвичайних справ України попереджає про погіршення погодніх умов.

До кінця доби 13 червня з утриманням 14 червня по Києву та Київській області грози, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град, повідомляє прес-служба МНС.

14 червня в Україні грози, при грозах місцями шквали 15-22 м/с, у західних областях місцями сильні дощі.

 

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