У Шуфрича попередили про грози і шквали
19:15, 13 червня 2010Суспільство
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Подекуди з градом
Міністерство надзвичайних справ України попереджає про погіршення погодніх умов.
До кінця доби 13 червня з утриманням 14 червня по Києву та Київській області грози, шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град, повідомляє прес-служба МНС.
14 червня в Україні грози, при грозах місцями шквали 15-22 м/с, у західних областях місцями сильні дощі.
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