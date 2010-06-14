В Одесі влада заборонила мітинг, посилаючись на указ часів СРСР

Міська влада Одеси оголосила поза законом акцію протесту "Вихід з демократії. Пароль: 2450". Про це повідомляє Українська правда.

Як відомо, 14 червня о 10 годині в Києві та регіонах на площах біля обласних адміністрацій має відбутися протест-моб проти ухвалення закону №2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів".

У Одесі організаторам акції у відповідь на їх заявку було надіслано листа з повідомленням, що запланована акція назаконна.

Автор листа, начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради посилався на указ президії Верховної Ради УРСР від 1988 року "Про порядок організації та проведення зборів, мітингів, вуличних акцій і демонстрацій у СРСР".

За цим документом, заява про проведення зборів надсилається за десять днів до наміченої дати проведення.

"Таким чином, проведення масового заходу 14 червня 2010 року суперечить вимогам законодавства, оскільки повідомлення про масовий захід надіслано 11 червня 2010, тобто за три дні до проведення зазначеного заходу", - ідеться у листі.

У свою чергу, стаття 39 Конституції не регулює в часі подання заявки на проведення акції, а обмеження права громадян проводити збори та мітинги встановлюється лише судом.

Також одеський чиновник у своєму листі попередив організаторів акції про кримінальну відповідальність.

"Зі змісту надісланого вами повідомлення вбачається, що проведення зазначеного заходу може призвести до порушення громадського порядку. Тому вважаємо за потрібне попередити, що відповідно до статті 293 Кримінального кодексу..." - ідеться в листі.

Крім того, організатори аналогічної акції в Миколаєві зіштовхнулися з проявами уваги з боку СБУ, повідомляє прес-служба "Демократичного Альянсу".

Так, напередодні акції, 12 червня представник СБУ провів роботу з головою Миколаївського обласного осередку "Демократичного Альянсу" Юлією Гречко.

Працівник СБУ представився старшим лейтенантом Юрієм Скрилем. Він розпитував про діяльність громадської організації та безпосередньо про акцію "Вихід з демократії: Пароль 2450". Також представник СБУ з`ясовував можливість подальшої співпраці.

"За п`ять останніх років наша організація не зустрічалася з подібними пропозиціями від СБУ. Це можна охарактеризувати як повернення недемократичних радянських методів роботи з громадянами, які використовують своє конституційне право на мирні збори", - прокоментував ситуацію голова "Демократичного Альянсу" Василь Гацько.

Як відомо, раніше співробітники СБУ проводили профілактичні бесіди з керівниками учбових закладів.