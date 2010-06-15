Професор винайшов мотоцикл "швидкої допомоги"

Єгипетський професор реаніматології і екстреної медицини Махмуд аш-Шарбіні винайшов мотоцикл для надання швидкої медичної допомоги і доставки пацієнтів до лікувальних установ, оминувши автомобільні пробки, пише РІА "Новости" з посиланням на газету "Аль-Ахрам". "Проект готовий і пропозиції вже надіслані до провідних світових компаній, що спеціалізуються на виробництві устаткування для надання швидкої медичної допомоги", - розповів єгипетський медик.

За його словами, використання мотоцикла стало можливим після винаходу світовими компаніями нового покоління устаткування, необхідного для реанімації, моніторингу стану пацієнта під час його транспортування. Це устаткування у багато разів легше і компактніше за старі аналоги, а тому може бути встановлене на мотоциклі.

Зокрема, автор ідеї пропонує обладнати мотоцикли "швидкої допомоги" комп`ютером з монітором, апаратом штучної вентиляції легенів, кардіостимулятором, мінілабораторією для проведення аналізів, набором інструментів для термінового хірургічного втручання. "Таким чином, буде створена повноцінна пересувна палата інтенсивної терапії, що дозволяє боротися за життя пацієнта і уникати автомобільних заторів", - вважає винахідник.

На створення мотоцикла "швидкої допомоги" медика наштовхнув особистий трагічний досвід. Його мати, одержавши сильний удар електричним струмом, померла дорогою в лікарню, оскільки автомобіль "швидкої допомоги", який перевозив її, потрапив в автомобільний затор.