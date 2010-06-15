Молокозаводам заборонили ставити селян на коліна

Антимонопольний комітет України попереджає молокопереробні підприємства про неприпустимість цінових спекуляцій під час закупівлі сировини у населення.

Як повідомила УНІАН прес-служба АМК, про це заявив голова комітету Олексій КОСТУСЄВ.

Він відзначив, що у літній період збільшується пропозиція молока, і переробні заводи мають чітко дотримуватися обґрунтованого ціноутворення у своїй діяльності, не допускаючи безпідставного заниження вартості закупівлі сировини у населення.

За словами О.КОСТУСЄВА, зараз на розгляді органів АМК перебуває 4 справи про порушення на цьому ринку. Наприклад, у Хмельницькій області територіальне відділення АМК було змушене 7 червня п.р. порушити справу щодо ДП «Старокостянтинівський молочний завод» за ознаками зловживання монопольним становищем тощо.

О.КОСТУСЄВ відзначив, що під час проведення контролю АМК надасть першочергову увагу Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській і Полтавській областям, які є великими постачальниками молока для промислової переробки.

Керівник АМК доручив територіальним відділенням оперативно завершити розгляд справ про порушення на ринку закупівлі молока і ухвалити рішення, які стимулюватимуть підприємства до зваженої поведінки.

«Ми не маємо миритися з монополістичними проявами і спробами поставити селян на коліна, а працюватимемо на випередження. Цього я вимагаю від всієї антимонопольної системи, про це я попереджаю і молокопереробний бізнес. Місця в Україні для наживи і зняття «вершків» з молока немає», – відзначив О.КОСТУСЄВ.