Еліта українського бізнесу зібралася в Лондоні

Сьогодні в британській столиці починає роботу 3-й щорічний Український інвестиційний саміт.

Як повідомляється на сайті організатора саміту - інституту Адама Сміта (Adam Smith Conferences), вперше цей захід було проведено в 2004 році і відразу привернув до себе увагу зарубіжних інвесторів.

«На форум уже зареєструвалася рекордна кількість бажаючих, тим самим підтверджуючи його репутацію найбільшої міжнародної зустрічі з питань інвестицій в Україну», наголошується у повідомленні.

Відкриється Український інвестиційний саміт у готелі Royal Lancaster виступами посла України у Лондоні Ігоря ХАРЧЕНКА та його британського колеги в Києві Тімоті БАРРОУ, слідом за якими виступить глава міжпартійної групи британського парламенту зі зв`язків з Україною Джон ГРОГАН.

Перша пленарна сесія буде присвячена макроекономічній ситуації і включить доповіді глави Державного агентства з інвестицій та інновацій України Віктора ІВЧЕНКА; першого віце-прем`єра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА; заступника голови правління Національного банку України Олександра САВЧЕНКА; міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСКОГО та британського міністра у справах Європи Джефа ХУНА.

Потім свій погляд на ситуацію в українській економіці буде запропоновано висловити великим зарубіжним інвесторам, серед яких - представники компаній Arcelor Mittal, Telenor, РУСАЛ та іншим.

Сьогодні у другій половині дня паралельно проходитимуть тематичні дискусії з низки тем - "Нерухомість", "Банківський сектор", "Точки економічного зростання" і т.д., а закінчиться день прийомом для делегатів форуму в Гілдхолі - представницькій ратуші лондонського Сіті.

Робота форуму продовжиться у вівторок, 13 березня, коли відбудуться засідання, присвячені, зокрема, взаємодії українських і міжнародних ринків капіталу, виходу українських компаній на світові біржі й проведення IPO, загальній оцінці інвестиційного клімату в Україні.

Уперше в програмі Українського інвестиційного саміту цього року як окремий захід виділений Український енергетичний саміт, який пройде 14 березня за підтримки і з схвалення Міністерства палива та енергетики України, а також за спонсорства компаній "ДТЕК" та Shell.

З ключовими доповідями виступлять британський міністр енергетики лорд Пітер ТРАСКОТТ і міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО. Серед доповідачів заходу заявлені виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Клод МАНДІЛЬ, представники секретаріату Енергетичної хартії та Європейського банку реконструкції і розвитку, а також ряд директорів і топ-менеджерів українських і міжнародних енергетичних компаній - ЗАТ "УкрГаз-Енерго", ВАТ "Укртранснафта", НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", Shell Ukraine, ДТЕК, Vanco Energy, AES, Regal Petroleum, ČEZ, Capital Oil.

Як повідомлялося, в 2006 році саміт зарекомендував себе як головне місце зустрічі еліти українського бізнесу зі своїми зарубіжними колегами, зібравши більше 500 учасників з 22 країн світу.