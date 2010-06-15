ФДМУ визнає, що з Луганськтепловозом продешевив

Фонд державного майна не має правових підстав не визнавати конкурс із продажу 76% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам після закінчення конкурсу голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що Фонд не має в своєму розпорядженні будь-якої інформації про договірний характер цього конкурсу.

Водночас, за словами О.РЯБЧЕНКА, у Фонді держмайна допускали підвищення реалізаційної ціни за пакет акцій «Луганськтепловозу», що приватизовувався, в ході торгів до 500 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (Росія) визнано переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті, переможцем конкурсу було визнано керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.