Помер кінорежисер Юрій Іллєнко

Сьогодні на 75-му році життя пішов з життя кінорежисер Юрій Іллєнко.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”.

“Свобода” висловлює щире співчуття рідним Юрія Ілєнка, дружині Людмилі та синам Андрію і Пилипу.

*** Юрій Іллєнко народився у 1936 році у Черкасах. Закінчив школу у Москві, навчався в Інституті кінематографії на операторському факультеті. у 1963 році став оператором фільма Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". є режисером фільмів "Криниця для спраглих", "Вечір напередодні Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою", "Мріяти і жити", "Молитва за гетьмана Мазепу" та багатьох інших.