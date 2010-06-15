Помер кінорежисер Юрій Іллєнко
14:59, 15 червня 2010Суспільство
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На 75-му році життя
|Юрій Іллєнко
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”.
“Свобода” висловлює щире співчуття рідним Юрія Ілєнка, дружині Людмилі та синам Андрію і Пилипу.
*** Юрій Іллєнко народився у 1936 році у Черкасах. Закінчив школу у Москві, навчався в Інституті кінематографії на операторському факультеті. у 1963 році став оператором фільма Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". є режисером фільмів "Криниця для спраглих", "Вечір напередодні Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою", "Мріяти і жити", "Молитва за гетьмана Мазепу" та багатьох інших.
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