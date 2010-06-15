Євро на міжбанку росте другий день підряд

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9125/7,9165 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9135/7,9155 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9138/7,9153 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9147 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2515/0,2517 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2518/0,2519 грн./рубль. На час закриття ціни досягли поточного максимуму – 0,2522/0,2523 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубель впав і становив 31,3850 рубля за долар (-0,1149).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2175/1,2177 дол./євро, а на 14:45 зросли до 1,2260/1,2262 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6355/9,6430 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 9,6390/9,6470 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 9,7000/9,7080 грн./євро.