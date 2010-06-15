У Харкові у райвідділі міліції помер підозрюваний

У Харкові у приміщенні Орджонікідзевського райвідділу міліції помер підозрюваний у скоєнні злочину 29-річний чоловік.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося 12 червня, коли підозрюваний прибув на виклик до райвідділу міліції.

«Чоловікові стало зле за кілька хвилин після того, які він зайшов до приміщення. Була викликана «швидка». Медики констатували серцевий напад. Не виключено, що смерть настала від передозування», - сказала Л.ВОЛКОВА.

За її словами, чоловік, раніше судимий, підозрювався у пограбуванні ювелірного магазину, яке сталося у Харкові напередодні. «Є речові докази, відбитки пальців тощо», - зазначила Л.ВОЛКОВА.

За даним фактом прокуратура проводить перевірку, повідомила керівник ЦЗГ.