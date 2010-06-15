Сьогодні в Запоріжжі міліція ліквідувала наркоплантацію й вилучила партію марихуани на суму близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, інформація про те, що в Ленінському районі Запоріжжя в одному з будинків приватного сектора виготовляється марихуана, надійшла в кінці березня.

В ході комплексних оперативно-розшукових заходів співробітники міліції "вийшли на слід" і, отримавши санкцію на обшук, сьогодні виявили на другому поверсі приватного будинку обладнану "за останнім словом техніки" справжню гідропонну плантацію: близько 60 кущів конопель, кожний з яких мав індивідуальний полив, повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що, "судячи з обладнання, процес йшов безперервно впродовж усього року".

Непрямим підтвердженням цього факту, за даними ЦГЗ, стало виявлення в декількох обладнаних у будинку схованках «близько 30 кг готової до вживання марихуани, загальна вартість якої в цінах "чорного ринку" становить майже мільйон гривень».

Вирішується питання про притягнення власників наркоплантації до відповідальності за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення й збут наркотичних речовин у великих розмірах).