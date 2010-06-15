Херсонська митниця шукає російський корабель, який власники контрабандно ввезли в Україну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Херсонський митниці, власники судна, яке ходить під російським прапором, занизили у 2,5 рази його вартість під час ввезення в Україну. Від таких дій держава недоотримала майже 1,8 млн. грн. митного збору.

Згідно з вантажною митною декларацією, теплохід ввезено як іноземну інвестицію у статутний фонд. У документах було зазначено, що ця декларація оформлена Балтійською митницею Російської Федерації і вартість теплохода становить 0,85 млн. дол.

На підставі поданих документів Херсонська митниця оформила вантажну митну декларацію, по який випущений у вільне використання товар – це «чотирьохпалубне пасажирське самохідне судно для внутрішніх вод», побудоване у 1979 році в Німеччині.

З метою перевірки поданої у декларації інформації на достовірність митники зробили запит до колег з Балтійської митниці, звідки й прийшло судно. У відповіді на запит справжня вартість теплоходу вказана на рівні 1,8 млн. дол. Саме фактична різниця у сумі 0,95 млн. дол. між задекларованою і справжньою вартістю судна й могла спричинити недоплату митних платежів, ввізного мита, податку на додану вартість у розмірі 1,8 млн. грн.

Таким чином, під час здійснення митного оформлення у Херсонській митниці власники теплоходу надали документи, які не відповідають дійсності.

Фатично, декларант вчинив порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст. 352 (дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані) і ст. 355 (заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для зменшення розміру податків і зборів) Митного кодексу України.

На даний час херсонські митники не володіють інформацією, де саме перебуває судно, й очікують його появи у митній зоні, де судно буде обов’язково затримане. Подальшу долю теплохода вирішить суд, йдеться у повідомленні.