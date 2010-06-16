Керівником Одеської опери міністр Куліняк призначив завгоспа

Виконуючим обов`язки генерального директора Одеського Національного академічного театру опери і балету призначено Миколу КРИВОРУЧКА, який до цього працював на посаді заступника гендиректора установи з господарської частини.

Про це УНІАН повідомили в Одеському обласному управлінні культури.

Наказ міністра культури і туризму України Михайла КУЛІНЯКА України про призначення набуває чинності сьогодні, 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 12 червня, глава Мінкульттуризму М.КУЛІНЯК провів зустріч з колективом Одеської опери, на якій оголосив про звільнення з посади в.о. гендиректора цієї установи Анатолія ДУДИ.

Як заявив М.КУЛІНЯК після зустрічі, на яку не допустили журналістів, «у міністерстві зараз розглядають ряд кандидатур на пост директора Одеської опери». М.КУЛІНЯК не виключив, що керівником театру буде призначено фахівця з іншого міста. І пообіцяв представити його одеситам особисто «під час наступного візиту до Одеси - наприкінці червня або на початку наступного театрального сезону».

У свою чергу, А.ДУДА уточнив, що подав заяву про звільнення «у зв`язку з неможливістю і небажанням співробітничати із заступником гендиректора театру Світланою ХОЛДЕНКО».

Нагадаємо, нещодавно було обнародувано спільну заяву А.ДУДИ і художнього керівника театру Олексія БОТВИНОВА, в якому автори закликали керівництво відомства і країни «зайняти жорстку позицію і навести лад» в Одеській опері. «Ми не можемо рухатися вперед, оскільки нам самим не під силу розв’язати конфлікт з «темними силами» в театрі», - наголошували вони.

Приводом стала вимога С.ХОЛДЕНКО і диригента театру Олександра САМУЇЛЕ замінити напередодні прем`єри опери Джакомо Пуччіні «Турандот» основний акторський склад, зайнятий у виставі. Більш того, заступник гендиректора заборонила допускати художнього керівника і відомого німецького режисера – постановника спектаклю Крістіана фон ГЕТЦА в будівлю театру. Назвавши ситуацію, що виникла, «саботажем», художній керівник театру О.БОТВИНОВ заявив, що, зважаючи на це, знімає з себе посадові обов`язки.