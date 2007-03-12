У фракції Регіонів - заміна (фото)

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Дмитра ВОЛОШЕНКОВА - члена Партії регіонів, включеного до виборчого списку Партії регіонів під № 208.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, Д.ВОЛОШЕНКОВ визнаний обраним народним депутатом замість народного депутата України Віктора СЛАУТИ у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. В.СЛАУТА був обраний народним депутатом України 26 березня 2006 року у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від Партії регіонів.

Як відомо, Верховна Рада України постановою від 22 лютого 2007 року № 677-V достроково припинила повноваження народного депутата України В.СЛАУТИ. (8 лютого ц.р. В.СЛАУТУ було призначено на посаду віце-прем`єр-міністра України з питань агропромислового комплексу – УНІАН).

Наступною постановою ЦВК зареєструвала народного депутата України Д.ВОЛОШЕНКОВА. Він одержить тимчасове посвідчення встановленого зразка.

Волошенков Дмитро Борисович (нар. 09.11.1981) - депутат Одеської міськради, керівник міського осередку Союзу молоді регіонів України. У грудні минулого року обраний головою міського осередку ПР.