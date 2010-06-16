Поїзд «Сімферополь-Мінськ» тяжко травмував двох жінок

Сьогодні вночі швидким поїздом №99 сполученням «Сімферополь-Мінськ» було тяжко травмовано двох мешканок міста Суми.

Як повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу міліції на станції «Суми» УМВС на Південній залізниці Лариса КИРИЧОК, о 3-й годині 10 хвилин ночі на 16 червня до лінійного відділу міліції надійшов дзвінок від чергового по станції «Суми» про те, що близько 3-ї години ночі жінки, 1980 і 1988 років народження, потрапили під колеса швидкого пасажирського поїзда сполученням «Сімферополь-Мінськ». Вони сиділи на зупинковій платформі «52-й кілометр» перегону «Суми-Торопилівка» в районі моста на проспекті Курському, звісивши ноги на рейки. Оскільки для швидких поїздів у цьому районі немає обмеження швидкості, поїзд їхав на повному ході.

«Жінок, ймовірно, затягнуло під поїзд повітряним потоком. Одна з них одержала політравму, а друга – відкритий перелом нижньої третини стегна», – розповіла Л.КИРИЧОК.

За її інформацією, обидві постраждалі у тяжкому стані були доставлені до реанімації: молодша – з політравмою – опинилася в Сумській обласній клінічній лікарні, а старша – в центральній міській лікарні, де вранці їх прооперували.