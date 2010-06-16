Автомобіль слідчого у справі Гонгадзе був протаранений джипом

Автомобіль «Деу» слідчого Генеральної прокуратури Олександра ХАРЧЕНКА, який розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, був «протаранений» джипом «Мерседес», який зник після цього з місця пригоди.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зауважив, що ДТП сталася 14 червня, на лівому березі в Києві.

Внаслідок дорожньої пригоди слідчий не постраждав.

За даними джерела, на місце пригоди виїжджали співробітники ДАІ, які зробили всі необхідні дії для фіксації пригоди.

Водночас, у Генпрокуратурі України на запитання агентства відповіли, що поки нічого не знають з цього приводу.

У ДАІ пообіцяли з’ясувати чи дійсно була така пригода, оскільки щодня в Києві фіксується чимало «дрібних» ДТП і в поле зору та до зведення ДАІ потрапляють дорожні інциденти, де є загиблі чи постраждалі.

Як зазначив співрозмовник, О.ХАРЧЕНКО запам’ятав номери автомобіля, втім як згодом з’ясувалося, такі номери на обліку в ДАІ не перебувають.