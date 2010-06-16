Автомобіль слідчого у справі Гонгадзе був протаранений джипом
У ДАІ обіцяли поцікавитися
Автомобіль «Деу» слідчого Генеральної прокуратури Олександра ХАРЧЕНКА, який розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, був «протаранений» джипом «Мерседес», який зник після цього з місця пригоди.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства зауважив, що ДТП сталася 14 червня, на лівому березі в Києві.
Внаслідок дорожньої пригоди слідчий не постраждав.
За даними джерела, на місце пригоди виїжджали співробітники ДАІ, які зробили всі необхідні дії для фіксації пригоди.
Водночас, у Генпрокуратурі України на запитання агентства відповіли, що поки нічого не знають з цього приводу.
У ДАІ пообіцяли з’ясувати чи дійсно була така пригода, оскільки щодня в Києві фіксується чимало «дрібних» ДТП і в поле зору та до зведення ДАІ потрапляють дорожні інциденти, де є загиблі чи постраждалі.
Як зазначив співрозмовник, О.ХАРЧЕНКО запам’ятав номери автомобіля, втім як згодом з’ясувалося, такі номери на обліку в ДАІ не перебувають.