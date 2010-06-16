Янукович підписав закон про захист майна редакцій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 2274–VІ “Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок».

Депутати прийняли цей закон з другої спроби, коли при першому голосуванні він не був прийнятий - за нього проголосували лише 193 депутати. Але за пропозицією народного депутата від фракції БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, цей закон був повторно поставлений на голосування.

Законом встановлюється мораторій на виселення редакцій ЗМІ, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об’єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі спілки.

Також передбачається заборона перепрофілювання друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів.

Закон визначає суб’єкти, які зобов’язані укласти безстрокові договори оренди приміщень, в яких перебувають редакції, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, творчі спілки на підставі профільного законодавства.