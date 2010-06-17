Прийшло літо - прийшли квартирні крадіжки

На Кіровоградщині з початком відпускного сезону спостерігається сплеск квартирних крадіжок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника УМВС в області Олег ВІТЮГОВ.

За його словами, за 5 місяців в області зареєстровано 454 таких випадків, що на 35% (160 крадіжок) більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому розкривається лише половина квартирних злочинів.

«В середньому на розкриття однієї крадіжки потрібно близько 2 місяців. Буває, що злодіїв затримують за кілька днів, якщо міліція працює «по свіжих слідах», зазначив О.ВІТЮГОВ.

Він зазначив, що останніми днями виклики міліції почастішали в густонаселені райони Кіровограда. Часто власники квартир через спеку залишають відкритими вікна або кватирки. Це дає змогу потрапити всередину помешканню навіть злодію без відповідної кваліфікації.

Всього за 5 місяців правоохоронними органами області зареєстровано більше 2,2 тис. крадіжок приватного майна.