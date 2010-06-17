Держпрограма реформ і розвитку сільського господарства готова

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК презентував Комплексну державну програму реформ і розвитку сільського господарства України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінагрополітики, захід відбувся в рамках XXІІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2010».

Повідомляється, що програма передбачає створення Аграрного банку, який надаватиме весь спектр банківських послуг для агровиробників; Державного земельного іпотечного банку для регулювання процесів на ринку земель сільськогосподарського призначення; Аграрної біржі для просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки; Національного оператора на ринку зерна.

У програмі виділено три напрями реформ: реформи у сферах рослинництва, свинарства, молочного скотарства; реформування аграрної науки і освіти; перегляд і нові підходи до системи управління АПК.

«У комплексній програмі ми ставимо за мету якісно реформувати ключові галузі сільського господарства. Проте, у будь-якому разі, не йдеться про методи «жорсткої сили». Радикальні, стресові реформи не прийнятні й неприпустимі. Це системні, поетапні, конструктивні реформи, з урахуванням попереднього надбання і помилок», - запевнив М.ПРИСЯЖНЮК.