Як зробити експертизу ліків?
Бахтєєва "вибила" у Азаров 65 мільйонів на лабораторію
Голова профільного комітету Верховної Ради України Тетяна БАХТЄЄВА вважає за необхідне створення в Україні лабораторії з експертизи лікарських засобів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.БАХТЄЄВА повідомила вчора журналістам.
«На сьогоднішній день Україна не має комплексу устаткування, який може ідентифікувати, що таке є ця пігулка», - сказала Т.БАХТЄЄВА.
Вона пояснила, що необхідно створення не однієї лабораторії, а замкнутого комплексу при державній інспекції за якістю лікарських засобів.
Т.БАХТЄЄВА відзначила, що вартість створення такої лабораторії сьановить 65 млн. грн. З відповідною пропозицією вона звернулася до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА під час наради в Кабінеті міністрів України з питань забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів.
На цю пропозицію прем`єр-міністр відповів: «Ми знайдемо ці 65 млн. і купимо цю лабораторію».