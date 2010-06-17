Як зробити експертизу ліків?

Голова профільного комітету Верховної Ради України Тетяна БАХТЄЄВА вважає за необхідне створення в Україні лабораторії з експертизи лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.БАХТЄЄВА повідомила вчора журналістам.

«На сьогоднішній день Україна не має комплексу устаткування, який може ідентифікувати, що таке є ця пігулка», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона пояснила, що необхідно створення не однієї лабораторії, а замкнутого комплексу при державній інспекції за якістю лікарських засобів.

Т.БАХТЄЄВА відзначила, що вартість створення такої лабораторії сьановить 65 млн. грн. З відповідною пропозицією вона звернулася до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА під час наради в Кабінеті міністрів України з питань забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів.

На цю пропозицію прем`єр-міністр відповів: «Ми знайдемо ці 65 млн. і купимо цю лабораторію».