Погода на завтра

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі та вранці у Криму та Приазов`ї, а вдень у карпатському регіоні короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 20°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.