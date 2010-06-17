Долар і євро на міжбанку виросли

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9105/7,9140, на 12.00 звузився спред 7,9115/7,9135. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9125/7,9130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14.00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9129.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2534/0,2536, на 12.00 ціни піднялися до 0,2548/0,2549. На момент закриття ціни досягли позначки 0,2558/0,2559. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,9700 (-0,2400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2252/1,2254, а на 15.10 зросли до 1,2370/1,2372. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6880/9,6955, на 12.00 ціни пішли вгору - 9,7565/9,7650. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 9,7870/9,7940.