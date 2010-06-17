Вибухівки у літаку «Сімферополь-Стамбул» не знайшли

Вибухотехніки не знайшли вибуховий пристрій у літаку компанії «Турецькі авіалінії» в аеропорту Сімферополя.

«Інформація (про вибухівку), що надійшла по телефону 102, не підтвердилася. Вибухотехніки, кінологи оглянули літак - нічого не знайдено», - повідомила кореспонденту УНІАН прес-офіцер сімферопольської міліції Олеся АНУФРІЄВА.

Працівники правоохоронних органів проводять заходи для встановлення особи телефонного «терориста».

Як повідомляв УНІАН, літак сполученням «Сімферополь-Стамбул» був зупинений сьогодні вдень при зльоті через анонімний дзвінок про замінування. Екіпаж і понад 100 пасажирів були евакуйовані.