Київрада хоче знати, чому гинуть тварини в зоопарку

Київрада створила тимчасову контрольну комісію по вивченню діяльності КП “Київський зоопарк” і причин загибелі тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 85 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в столичному зоопарку помер індійський слон Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання. 30 травня в зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", вона також була отруєна. Крім того, постраждали від отруєння яки.

1 червня в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» керівник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявив, що жодна із смертей тварин, що сталися в Київському зоопарку за останній час, не була викликана отруєнням.

2 червня Київський зоопарк звернувся із закликом до міліції утримуватися від непрофесійних заяв про можливі причини загибелі тварин до проведення гістологічного дослідження тканин і офіційного встановлення причин смерті.

16 червня газета “Сегодня”, посилаючись на заступника голови Київської міської державної адміністрації Ігоря ДОБРУЦЬКОГО, повідомила, що через взаємовиключні результати двох експертиз (проведених ветеринарами і міліцією) щодо причин смерті слона Боя буде призначене нове дослідження і встановлення причин його загибелі.

«Те, що верблюда і бізона не труїли, – це очевидно. А от із Боєм бентежать дві взаємовиключні експертизи, тому буде призначена третя. Її проведе незалежна організація, яка – ще не вирішили”, – сказав І.ДОБРУЦЬКИЙ.

31 травня київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків директора КП «Київський зоопарк» Світлану БЕРЗІНУ на час проведення розслідування загибелі тварин у звіринці. Він пояснив це наміром забезпечити неупереджене розслідування справи і виключити персональний вплив на хід і результати розслідування а також приховування фактів.

Крім того, міський голова доручив голові Постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики ініціювати створення тимчасової контрольної комісії Київради з розслідування причин загибелі тварин в міському зоопарку, а також підготувати і внести на розгляд ради проект рішення з цього питання.