Янукович: Україна зобов'язана модернізувати свою ГТС

Україна, як транзитна держава, зобов`язана модернізувати свою газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції в Сумах.

«У нас є наміри в питанні модернізації ГТС. Вони необхідні, насамперед, нам, самій Україні. Ми зобов`язані модернізувати ГТС для того, щоб підвищити її надійність і, звичайно, дістати можливість збільшення обсягів прокачування газу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому глава держави підкреслив, що в тому разі, якщо споживачі газу заявлять про бажання купувати його більше, а постачальники, а це Росія і країни Азії, дадуть згоду більше постачати газу, то Україна, як транзитна держава, повинна мати можливості «прокачати стільки, скільки треба».

«Сьогодні наші технічні можливості дозволяють прокачувати близько 125 млрд. Тому ми зацікавлені в цьому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що поки що важко говорити про те, яка форма модернізації ГТС буде обрана, але «ми зацікавлені об`єднати і постачальника, і споживача в модернізації нашої ГТС».

«Ми зацікавлені, як транзитна держава. Звичайно, це інвестиції, які підуть на користь нашій економіці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.