Українців – уже 45 мільйонів

Населення України невпинно скорочується. За останній рік нас стало майже на мільйон менше.

Ці невтішні дані оприлюднив Держкомстат. Лише за квітень кількість громадян України скоротилася майже на 17 тисяч. На кінець весни українців – 45 мільйонів. При цьому кількість міського населення – 31 мільйон, сільського – 14. За прогнозами ООН, при такій динаміці, до 2030 року нас буде 39 мільйонів. Раніше в демографічному звіті ООН повідомляли, що в Україні найнижчий у світі природній приріст населення.

ICTV