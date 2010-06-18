Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9070/7,9140 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту зросли – 0,2558/61, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,7865/9,7985. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо зросли – 1,2389/91 (четвер - 1,2252/54).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом – 7,9129.