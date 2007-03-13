У Кривому Розі затримали екзотичну контрабанду: мавпи, крокодили, віскі

Велику партію екзотичної контрабанди виявили прикордонники разом з митниками в літаку Ан-24, який прибув з Єгипту до Кривого Рогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, до України чартерним авіарейсом незаконно намагалися ввезти живих мавп, опудала крокодилів, картини, дорогий алкоголь та декоративні вироби.

Незаконний вантаж виявили під час оформлення літака, що здійснював рейс за маршрутом „Олександрія – Кривий Ріг”. Як з’ясувалося, в Єгипті літак завантажили контрабандою. В кабіні екіпажу, в технічному відсіку під кріслом штурмана, знайшли 11 картин, виконаних олією, два опудала крокодилів, пальму та два півмісяці, зроблені з дерева.

Крім того, оглядова група знайшла двох живих мавп у технічній порожнині під підлогою вантажного відсіку. Разом з ними там заховали літрову пляшку віскі „Вільям Крантс”, 60 пластикових упаковок лікеру „Марула фрут крем” та 7 дерев’яних слоників.

Наразі на командира та бортінженера повітряного судна складено протоколи про порушення митних правил, виявлений незаконний вантаж вилучено та передано у митницю.