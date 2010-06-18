ТВі буде відстоювати свої частоти в суді

Телеканал ТВі своєю заявою повідомив Київський апеляційний адміністративний суд про те, що збирається оскаржити постанову Окружного адміністративного суду від 8 червня 2010 року про визнання незаконним конкурсу на виділення частот для телевізійного мовлення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТВі.

"Протягом 20-ти днів телеканал ТВі оскаржить це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді. Сьогодні до цієї установи була направлена відповідна заява", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що телеканал ТВі вважає результати конкурсу, які своїм рішенням Національна рада з питань телебачення та радіомовлення затвердила 27 січня цього року, справедливими і законними.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.