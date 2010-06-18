В Азарова вже вирішили, де будуть казино

Уряд практично завершив роботу над законопроектом, що визначає правила організації грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

“Документ можна вже видавати на-гора”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

При цьому він висловив сподівання, що вже через тиждень проект документа може бути розглянутий на урядовому комітеті.

М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що, згідно із законопроектом, казино можна буде організовувати у всіх п`ятизіркових готелях, а також у трьох і чотиризіркових готелях у Криму, Трускавці, Моршині, Сваляві, Буковелі, Миргороді і Святогорську.

Ліцензії на займання гральним бізнесом видаватимуться на 21 рік і коштуватимуть 5 млн. дол. Крім того, стягуватиметься плата за гральні столи.

Законопроект також передбачає стягнення прибуткового податку з суми виграшу.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ повідомив, що правила заняття букмекерською діяльністю буде викладено в іншому законопроекті, який планується підготувати до осені.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.