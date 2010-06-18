Якість бензину в Україні не перевіряють вже півтора року

Міністерство палива та енергетики України спільно з нафтовими компаніями розробляють нові механізми з контролю якості нафтопродуктів на всіх етапах - від виробництва, імпорту пального до роздрібної реалізації.

Як повідомили УНІАН у компанія UPECO, про це сказав генеральний директор Українського об`єднання «Укрнафтохімпереробка» Михайло МІНДРЕСКУ в ході VII міжнародної конференції «Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг у країнах СНД і Балтії» сьогодні в м. Одеса.

«У 2009 році й в першій половині 2010 року в Україні був відсутній контроль якості світлих нафтопродуктів», - заявив М.МІНДРЕСКУ.

За його словами, одним із дієвих механізмів зі скорочення кількості «бодяги» на ринку Мінпаливенерго вбачає маркування вироблюваних й імпортованих бензинів і дизельного пального як підакцизного товару.

«Чому в нашій країні так ретельно контролюються надходження до бюджету від реалізації спиртного й тютюну, а тим часом «ділки» безкарно уникають оплати акцизного товару? Метод маркування пального відмінно себе зарекомендував у Євросоюзі, зокрема в Німеччині. Також введено маркери на світлі нафтопродукти для внутрішнього споживання в Білорусі», - зазначив М.МІНДРЕСКУ.

За даними голови УО «Укрнафтохімпереробка», сьогодні обсяги некондиційного пального на українському ринку становлять від 10% до 20%.

Нагадаємо, Держспоживстандарт у 2009 році з перевірених 21,9 млн. л нафтопродуктів зняв із реалізації 1,62 млн. л (7,4%). У першому кварталі 2010 року з перевірених 4,74 млн. л було знято з реалізації 0,28 млн. л (5,9%).