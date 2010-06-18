У Донецьку зарізали правозахисника

У Донецьку, в під`їзді власного будинку нещодавно було зарізано 54-річного Яна Киву, який займався правозахисною діяльністю.

Цей факт підтвердили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника Ворошиловського райвідділу міліції м. Донецька Володимира КОЗЛЕНКА.

Згідно з повідомленням, дійсно, тіло громадянина Я.КИВИ було виявлене 9 червня цього року близько 16.00 у під`їзді його власного будинку. За словами В.КОЗЛЕНКА, причиною смерті Я.Киви стали численні колото-різані рани. Після огляду місця події було встановлено, що нічого з особистих речей і документів, які були при потерпілому, викрадено не було. Порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, ведеться слідство.

У міліції сказали, що у правоохоронців немає відомостей, що 54-річний пенсіонер Я.Кива займався правозахисною діяльністю.

Водночас, у міліції зазначили, що за останні 5 років до Ворошиловського райвідділу міліції від Я.Киви надійшло півтора десятки скарг і заяв, які відносилися до сфери цивільно-правових відносин. Так, загиблий неодноразово скаржився на неправильне встановлення рентгенапарату в стоматології, розташованій на 1-му поверсі його будинку, на шум тощо.

У міліції повідомили, що за всіма зверненнями проводилися перевірки, і заявникові роз`яснювалося його право звертатися до суду у порядку цивільного судочинства.

У свою чергу голова Донецької обласної організації «Всеукраїнський комітет захисту прав людини» Євгенія РАТНИКОВА запевнила, що вбитий займався правозахисною діяльністю. «Я, безумовно, вважаю Яна Киву правозахисником, тому що він захищав у судах не свої особисті права, він подавав судові позови до органів влади, на їх неправомірні дії», - сказала Є.РАТНИКОВА.