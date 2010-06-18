10 студентів отримали іменні стипендії Черномирдіна

У Чернігові радник Президента Російської Федерації та спеціальний представник президента РФ з питань економічної співпраці з державами-учасниками СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН вручив 10 іменних стипендій кращим студентам Українсько-Російського інституту – філіалу Московського державного відкритого університету.

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернігівській міській раді В.ЧЕРНОМИРДІН разом з почесним консулом Росії у Чернігові Вагіфом АЛІЄВИМ також вручив дипломи кращим випускникам юридичного факультету інституту. У церемонії взяли участь представники посольства Російської Федерації в Україні та ректор Московського державного відкритого університету Едуард ЦАТУРЯН.

В.ЧЕРНОМИРДІН, поздоровляючи випускників і стипендіатів, підкреслив, що останнім часом відносини між Україною та Росією змінюються на краще. І від цього, на його думку, виграють обидва народи. "Відпрацьовуються проекти, які принесуть користь у російському, і українському народам. Нам потрібні сильні та заможні сусіди, а для цього необхідні нормальні ділові відносини", - сказав він.

Радник президента Російської Федерації побажав випускникам і студентам бути відповідальними і добросовісними, не боятися труднощів і праці. "Найголовніше – сумлінність і відповідальність перед собою, перед своєю сім`єю і своїм народом", - зазначив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Міський голова Чернігова Олександр СОКОЛОВ зауважив, що іменні стипендії В.ЧЕРНОМИРДІНА є хорошим стимулом для навчання молоді з різних держав. Тим більше, що якісні фахівці потрібні у різних галузях міського господарства Чернігова, а випускники Українсько-російського інституту обізнані з юридичними та економічними особливостями двох сусідніх держав.

Довідка. УНІАН. Українсько-російський інститут – філіал Московського державного відкритого університету у м. Чернігові працює з 1996 року. Нині на 4 факультетах закладу вчаться більш як 1800 студентів. Іменні стипендії В.ЧЕРНОМИРДІНА за дев`ять років одержали вже 90 студентів навчального закладу.

В.ЧЕРНОМИРДІН є опікуном інституту в Чернігові і очолює наглядову раду Московського державного відкритого університету, в якому, свого часу, він теж отримав освіту.

Московський державний відкритий університет є одним з найбільших вузів Російської Федерації, має 23 філіали, у тому числі і 2 за кордоном. У вузі навчаються майже 80 тисяч студентів.