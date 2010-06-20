У Хмельницьку відкрили протишокову палату

У Хмельницькій міській лікарні відкрито протишокову палату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, мета застосування цієї палати – стабілізація важкого стану хворого, який потребує проведення невідкладних лікувальних заходів, особливо у першу добу.

«Таким чином невідкладна допомога максимально наближена до хворого. Отож, об’єднавши діагностику і лікування, удосконалюється робота медиків, за якою реально врятоване життя», - зазначили у прес-службі.

На створення протишокової палати залучено 87 тисяч гривень позабюджетних коштів.

Головний лікар міської Володимир РОЗГОНЮК назвав новостворену палату не гіршою від палат найсучасніших європейських клінік.