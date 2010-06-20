У Хмельницьку відкрили протишокову палату
01:33, 20 червня 2010Суспільство
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Допомогу наближено до хворого
У Хмельницькій міській лікарні відкрито протишокову палату.
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, мета застосування цієї палати – стабілізація важкого стану хворого, який потребує проведення невідкладних лікувальних заходів, особливо у першу добу.
«Таким чином невідкладна допомога максимально наближена до хворого. Отож, об’єднавши діагностику і лікування, удосконалюється робота медиків, за якою реально врятоване життя», - зазначили у прес-службі.
На створення протишокової палати залучено 87 тисяч гривень позабюджетних коштів.
Головний лікар міської Володимир РОЗГОНЮК назвав новостворену палату не гіршою від палат найсучасніших європейських клінік.
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