Хто вчора "замінував" ГЕС і мости через Дніпро?

Міліція затримала "телефонного терориста", який загрожував висадити у повітря ДніпроГЕС і мости через Дніпро у Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, 25-річний житель Запоріжжя на момент затримання перебував у стані алкогольного сп`яніння.

За даними ЦГЗ, при перевірці за обліками Запорізького главку міліції було встановлено, що щодо даного чоловіка наприкінці квітня Коммунарським райвідділом міліції Запоріжжя вже було порушено кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження майна).

У Центрі громадських зв`язків також офіційно підтвердили інформацію про те, що 19 червня увечері в Запоріжжі були "заміновані" не лише дамба Дніпрогесу, а й мости.

"19 червня о 20.00 до Ленінського райвідділу міліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що невідомий зателефонував до міліції і, назвавшись представником церкви "Останні дні", повідомив, що сьогодні буде останній судний день: закладено дві бомби на дамбі і мостах", - повідомили у ЦГЗ.

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпекці громадян, знищення або пошкодження майна, що призвело до тяжких наслідків, або досконале повторно). Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 червня у Запоріжжі після повідомлень про замінування дамби Дніпрогесу і мостів було повністю припинене автосполучення між правобережною та лівобережною частинами Запоріжжя. На місці можливої події працювали співробітники міліції, прокуратури, МНС, які провели перевірку об`єктів, в результаті якої вибухонебезпечні предмети виявлено не було.