Білорусь загрожує зривом транзиту російського газу

Білорусь буде вимушена обмежити транзит російського газу до Європи, якщо "Газпром" скоротить постачання до країни на 85 відсотків. Про це РІА “Новости” заявив високопоставлений представник міністерства енергетики Білорусі.

"Щоб газотранспортна система працювала, в ній технологічно потрібно підтримувати певний тиск", - пояснив він. "Ніхто не враховує, що у нас є виробництва, де в разі різкого відключення газу можливі серйозні аварії...", що 15% від газу, який постачається до Білорусі, достатньо тільки для забезпечення невеликої кількості дрібних споживачів: "Це тільки населення і хлібозаводи з молокозаводами", - сказав він.

Зі свого боку голова правління "Газпрому" Олексій Міллер раніше заявив, що у російської компанії є технічні можливості для того, щоб перенаправити постачання в обхід Білорусі. Міллер зауважив, що влітку споживання газу знижується, і газотранспортні потужності не завантажені на 100 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ розпорядився надати Білорусі п`ятиденний термін для оплати заборгованості.

Газпром стверджує, що у Білорусі накопичився борг 192 мільйони доларів. Президент країни Олександр Лукашенко заявив, що ніякої заборгованості немає. Натомість, білоруська сторона стверджує, що "Газпром" заборговував Мінську за транзит близько 200 мільйонів доларів - тобто приблизно стільки ж, в скільки російський монополіст оцінює борг Мінська. У зв`язку з цим Білорусія запропонувала врегулювати конфлікт шляхом взаємозаліку.