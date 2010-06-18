Лукашенко: ніякого боргу у Білорусі перед Газпромом немає

Ніякого боргу у Білорусі перед "Газпромом" немає. Таку заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РІА “Новости”. "Ми ведемо переговори, якщо виходити з точки зору Росії - це борг за газ, якщо виходити з того, що я сказав - ніякого боргу немає. Я думаю, домовимося", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в разі потреби білоруська сторона знайде кошти, щоб сплатити газову заборгованість. "Якщо ми погодимося, що це борг, і Росії важко залишити торішню ціну на газ, то ми платитимем", - пояснив білоруський президент.

Він повідомив, що виклав Москві позицію щодо вартості газу для Білорусі на наступний рік. "Для України ціну на газ знижено на 30%, вирішується питання про можливість зниження ціни на газ для Угорщини, пішло зниження цін на газ, чому нам вирішили підняти ціну на 30%", - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь приносить дуже велику користь Росії, починаючи від виробництва і закінчуючи обороною. Не "можна так поводитися щодо Білорусі", - сказав Лукашенко. "Іншим знижуючи ціни або фіксуючи, а нам підвищуючи. Багато на цьому росіяни і Газпром не наживуться, а ось втратити можуть багато", - сказав білоруський президент.

Білорусія не загине - виживе, "але так поводитися щодо союзної держави, народу, який нічим не відрізняється від російського, з яким гнили в окопах, так неприпустимо", сказав Лукашенко.

У "Газпромі", уточнює Лента.ру, оцінюють газовий борг білоруської сторони більш ніж у 190 мільйонів доларів. У Мінську ж вважають, що розмір заборгованості менше - близько 133 мільйонів доларів. Тим часом в російському концерні попередили, що обмежать постачання палива до Білорусії з 21 червня на 85 відсотків, якщо заборгованість не буде погашена.

У конфлікт вже встиг втрутитися президент Росії Дмитро Медведєв. 15 червня він висунув білоруській стороні так званий "газовий ультиматум", заявивши, що борг перед "Газпромом" слід виплатити в п`ятиденний термін.

У російському концерні зазначали, що виникнення заборгованості пов`язане з тим, що "Белтрансгаз" оплачує постачання газу з Росії за встановленою в односторонньому порядку ціною в 150 доларів за тисячу кубометрів палива. Проте за контрактом ціна на газ в першому кварталі поточного року мала становити 169 доларів, а в другому - 184 долари за тисячу кубометрів.

У 2009 році, діючи аналогічним чином і оплачуючи російський газ за середньорічною ціною, Білорусія нагромадила борг в 244 мільйони доларів. Проте наприкінці року заборгованість була повністю погашена.