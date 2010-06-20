Літак Сімферополь-Калінінград аварійно сів у Дніпропетровську

Сьогодні приблизно о 9:30 в аеропорту Дніпропетровська здійснив аварійну посадку літак ЕМBRAER – 145, який летів за маршрутом Сімферополь-Калінінград.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило джерело у правоохоронних органах Дніпропетровська.

За словами співрозмовника агентства, о 8:55 лайнер вилетів із Сімферополя. Під час польоту у літака відмовив один з двигунів.

Лайнер з 36 пасажирами та 5 членами екіпажу благополучно приземлився в аеропорту Дніпропетровська.

Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. Пасажирів переправили на резервному літаку до Києва.

Літак ЕМBRAER – 145 належить компанії “Аеросвіт”.

Наразі в аеропорту Дніпропетровська проводяться слідчі дії з екіпажем літака, що здійснив аварійну посадку. Сам літак опечатаний.