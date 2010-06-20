Азаров про Податковий кодекс, філологів і корупцію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що Податковий кодекс, який з подачі уряду розглядається у Верховній Раді, в результаті буде зрозумілим і простим для користування документом.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

"Я скажу як плюс, що вперше до розробки закону нами залучалася велика група філологів з тією метою, щоб зробити текст закону простим, таким, що виключає двозначність тлумачень - простим і зрозумілим", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр висловив задоволення тим, що, нарешті, вдалося звести в один документ сотні законів, що регулюють систему оподаткування.

"Нарешті в нашій країні таке складне законодавство як податкове, регулюватиметься одним законом - Податковим кодексом, а не кількома сотнями, що іноді суперечать один іншому законодавчими актами, що давало живильний грунт для корупції і зловживань", - зауважив прем’єр-міністр.