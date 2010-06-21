Тігіпко пояснив, куди підуть гроші МВФ

Віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявив, що кредити Світового банку, отримання яких очікується слідом за відновленням співпраці з МВФ, підуть на скорочення дефіциту бюджету, повідомляє українська служба Бі-бі-сі.

С.Тігіпко упевнений, що взаємодія скоро відновиться. За його словами переважна частина грошей МВФ йтиме на валютні резерви.

"Тобто вони не будуть нами проїдатися, вони накопичуватимуться. Але це дозволить нам залучати гроші Світового банку, які підуть на дефіцит бюджету, гроші Євросоюзу, які вже проголосовані, вони вже є в програмах і чекають тільки одного - початку програм з МВФ", - сказав віце-прем`єр.

"Тут усе просто. Гроші можуть бути направлені в два напрями. Перший напрям - це покриття дефіциту бюджету, друге, - це валютні резерви Національного банку України", - заявив він.