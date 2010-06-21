Євро на міжбанку росте

Російська валюта теж йде догори

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9070/7,9140 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2572/0,2575, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 9,8395/9,8495. На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар продовжує зростати – 1,2436/1,2438 (п`ятниця - 1,2389/1,2491). У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9124.

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