Справу «колядника» Зварича передали до Верховного Суду
Для визначення підсудності
|Ігор ЗВАРИЧ
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Перший заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі І.ЗВАРИЧА в отриманні хабарів в особливо великих розмірах та одного із суддів цього ж суду - у пособництві в отриманні хабарів.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.
Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.
30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.
11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.
З 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокову голодовку «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також тодішнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, але 4 квітня припинив акцію протесту.