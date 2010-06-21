Погода на завтра

Завтра на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, у західних областях, а вдень і в південній частині місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, при грозах місцями пориви та шквали 15-20 м/с, вдень на півдні в окремих місцях град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, на сході та вуКриму до 32°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Київській області у вівторок очікується короткочасний дощ (вночі невеликий), гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозах в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. у Києві Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі біля Києва 22°.