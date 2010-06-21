Газпром визнав заборгованість перед Білоруссю

«Газпром» підтвердив наявність заборгованості перед Білоруссю за транзит газу по її території в розмірі, зіставній з розміром боргу Білорусі за газ в $192 млн. Про це повідомив за підсумками переговорів з делегацією Білорусі з газового питання офіційний представник російського газового холдингу Сергій Купріянов. При цьому, Купріянов заявив, що борг існує, тому що білоруська сторона не дозволяє його погасити.

Газета. ру