Газпром визнав заборгованість перед Білоруссю
16:02, 21 червня 2010Суспільство
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Повідомив Купріянов
«Газпром» підтвердив наявність заборгованості перед Білоруссю за транзит газу по її території в розмірі, зіставній з розміром боргу Білорусі за газ в $192 млн. Про це повідомив за підсумками переговорів з делегацією Білорусі з газового питання офіційний представник російського газового холдингу Сергій Купріянов. При цьому, Купріянов заявив, що борг існує, тому що білоруська сторона не дозволяє його погасити.
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