Міліція: віце-мер Одеси Убірія відсидів три роки

Віце-мер Одеси Убірія раніше був судимий - міліція

Київ. 21 червня. УНІАН. Віце-мер Одеси Вахтанг УБІРІЯ, усунутий від виконання службових обов`язків у зв`язку з інцидентом на полігоні "Дальницькі кар`єри" раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Як передає одеський телеканал АТВ, таку заяву зробив сьогодні під час апаратної наради в Одеській облдержадміністрації перший заступник начальника обласного Управління внутрішніх справ Анатолій БАХЧИВАНЖІ.

За його даними, В.УБІРІЯ був судимий за замах на дачу хабара і відсидів три роки. А.БАХЧИВАНЖІ сказав: "Правда, судимість у нього погашена, але він був засуджений - замах на дачу хабара і відсидів три роки. Так, судимість у нього погашена, але категорія людей, які сьогодні керують містом, говорить сама за себе".

Крім того, сказав А.БАХЧИВАНЖІ, київські колеги розповіли йому, що і в Києві В.УБІРІЯ поводився так само - теж були випадки, коли він відкривав стрілянину.

"Буквально вчора приїжджали люди з Києва. Вони говорять, та і в Києві таке було, коли він перебував там", - зазначив А.БАХЧИВАНЖІ.

Він також повідомив, що В.УБІРІЯ володів зброєю на законній підставі. За словах А.БАХЧИВАНЖІ, пістолет Макарова, з якого віце-мер стріляв на звалищі, - нагородний. Його В.УБІРІЇ в 2001 році вручив міністр оборони Грузії. У віце-мера також були документи на володіння травматичною зброєю. А.БАХЧИВАНЖІ додав, що В.УБІРІЯ відмовився видавати зброю. Міліція провела кілька обшуків у кабінетах мерії, але не виявила пістолета. І лише після того, як мер Одеси Едуард ГУРВІЦ «порадив» В.УБІРІЇ здати пістолет, його «підкинули» в один з кабінетів, сказав перший заступник начальника облУВС. "Наскільки я розумію, вони його акуратненько підклали в інший кабінет, потім повідомили нас, і ми приїхали і його вилучили", - сказав А.БАХЧИВАНЖІ.

На його думку, В.УБІРІЯ поводився так само, адже думав, що знову уникне відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, що прибув туди, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Міський голова Одеси Е.ГУРВІЦ заявив, що озброєні рейдери видворені з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», відновлена також робота в звичайному режимі комунального підприємства "Одесакомунтранс", в повному господарському підпорядкуванні якого знаходиться цей об`єкт. Так мер прокоментував ситуацію навколо захоплення озброєними працівниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, полігону побутових відходів, який знаходиться на балансі Одеської міськради.

12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвому полігоні, а 15 червня віце-мера, який був госпіталізований з інфарктом, узяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «напоумити загрожуючих йому рейдерів і привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЯ був усунутий від роботи на час розслідування.

18 червня слідчий, який розслідує кримінальну справу стосовно віце-мера Одеси, прийняв рішення обрати запобіжний захід для чиновника у вигляді підписки про невиїзд. Відповідну ухвалу слідчий виніс у лікарні, куди В.УБІРІЯ був госпіталізований напередодні із серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.

19 червня суддя Приморського райсуду Одеси В.КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера, проти якого слідчим облуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

20 червня вночі В.УБІРІЮ доставили з ізолятора тимчасового утримання обласного Управління внутрішніх справ у палату реанімаційного відділення міської лікарні №3 міста Одеси.

Президент Одеської правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ заявив у програмі телекомпанії «РІАК» 10 червня, що "неправомірні дії" працівників одеських органів слідства і суду стосовно віце-мера Одеси В.УБІРІЇ чиняться за вказівками віце-прем`єр-міністра Володимира СІВКОВІЧА і дзвінках з Вищої ради юстиції.