У дитячому таборі отруїлися 19 дітей

Кількість дітей, госпіталізованих у результаті отруєння в дитячому таборі "Росинка" у Куйбишевському районі Запорізької області, збільшилася до 19 осіб.

Як повідомив УНІАН завідуючий епідвідділом облСЕС Юрій ВОЛЖИН, після того, як 19 червня з дитячого оздоровчого табору у Куйбишевську райлікарню з діагнозом "гостра кишкова інфекція" було доставлено 9 дітей, до "Росинки" виїхали представники санепідемстанції, за наполяганням яких до лікарні було направлено ще 10 дітей.

"Для отримання результатів дослідження необхідно 3-4 дні. Поки поставили діагноз «гостра кишкова інфекція». До отримання результатів досліджень не можна сказати точно", - сказав Ю.ВОЛЖИН, відзначивши, що, за попередніми даними, причиною масового отруєння дітей міг стати салат або йогурт.